FC Bayern München: Sadio Mané nicht in den Top 10! Die Rekordeinkäufe mit Hernández, Götze und Sané

Rein von der Summe verpasst Mané knapp die Top 10 der teuersten Neuzugänge in der FCB-Geschichte. Aber in einer Rubrik ist er unangefochten die Nummer eins. Nie zuvor haben die Münchner für einen Spieler, der 30 Jahre oder älter ist, auch nur annähernd so viel Geld bezahlt.