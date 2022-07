FC Bayern: Matthijs de Ligt in München gelandet - so geht's jetzt weiter

Dabei legte Bayern nochmal 10 Millionen Euro drauf und näherte sich Juves Forderungen an: Die Münchner zahlen nun 70 Millionen Euro an fixer Ablöse plus zehn Millionen Euro an Boni (davon fünf Millionen an leichte Bedingungen geknüpft, fünf an schwerere) für den niederländischen Nationalspieler (REPORT: Juve-Experten: So gut ist de Ligt)