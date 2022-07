Juventus Turin: United-Star gelandet! Paul Pogba kurz vor Rückkehr von Manchester nach Italien

Die Alte Dame postete bereits Bilder, wie der Frankreich-Star in Italien landete. Zudem begrüßte Pogba die Juve-Fans, die am Flughafen gewartet hatten. „Ich bin zurück und kann es kaum erwarten, dass Juventus-Trikot wieder zu tragen“, erklärte er in einem Video, das der Verein twitterte. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)