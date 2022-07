Transfermarkt: Grätscht Thomas Tuchel bei de Jong Manchester United dazwischen?

Eigentlich schien ein Wechsel von Frenkie de Jong zu Manchester United schon so gut wie sicher. Zumindest die Vereine hatten sich bereits geeinigt. Laut SPORT1-Informationen sollten die Red Devils 65 Millionen fix an den FC Barcelona überweisen. Dazu könnten noch weitere 15 Millionen Euro an verschiedenen Bonuszahlungen kommen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)