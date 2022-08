BVB: Kommt Sergino Dest für Meunier? Das spricht für ein Tauschgeschäft zwischen Barca & BVB

Zwar verkündete BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Donnerstag, es sei „nicht unser Plan, Thomas Meunier abzugeben“ und es gebe „kein offizielles Angebot“ - gleichzeitig merkte er aber auch selbst an: „Ich denke, dass auf dem Markt allgemein ab Montag noch einmal viel Hektik aufkommen wird.“ Es könnte also noch Bewegung in die Angelegenheit Meunier-Dest kommen.