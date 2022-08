Manchester United macht offenbar 100-Millionen-Transfer von Antony perfekt

Immerhin machen die Niederländer in diesem Transfer-Sommer ordentlich Kasse: Neben Antonys Rekord-Ablöse verkaufte Ajax bereits Lisandro Martínez an United (57 Mios.), Sébastien Haller an den BVB (30 Mios.), Ryan Gravenberch an den FC Bayern (18,5 Mios.), Perr Schuurs an den FC Turin (9 Mios.), Nicolás Tagliafico an Olympique Lyon (4,2 Mios.) und Dominik Kotarski an HNK Gorica (1 Mio.). Summa summarum Einnahmen von ca. 221 Millionen Euro!