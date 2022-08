Premier League: Thomas Tuchel und FC Chelsea wohl an Aubameyang dran - Barca-Coach Xavi hat andere Pläne

In Medienberichten aus Spanien und England wird deutlich, dass Xavi trotz der Verpflichtung von Robert Lewandowski weiter auf Auba setzen will. Er sieht sein Sturmzentrum mit den beiden erfahrenen Torjägern bestens besetzt, schreibt zum Beispiel die Mundo Deportivo - und titelt am Freitag: „Aubameyang ist für Xavi unantastbar.“