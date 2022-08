Schalke 04: Thiaw-Ersatz gefunden! Klopp-Talent Sepp van den Berg kommt vom FC Liverpool

Van den Berg war in der vergangenen Saison an den englischen Zweitligisten Preston North End verliehen. In der vergangenen Saison stand er in 45 von 46 möglichen Pflichtspielen für Preston in der Startaufstellung. Beim FC Liverpool steht der 1,89-Meter-Mann noch bis 2024 unter Vertrag. Für die Reds hat der Verteidiger in der Saison 2019/2020 mal vier Pflichtspiele bestritten.