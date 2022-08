Transfer-News: 90 Mio.? Chelsea buhlt wohl um RB-Star Josko Gvardiol

Am Dienstag habe Chelsea ein offizielles Angebot in Höhe von 90 Millionen Euro bei Leipzig eingereicht. Erst vor wenigen Wochen soll der Bundesligist eine 80-Millionen-Offerte von Manchester City abgelehnt haben – allerdings für einen Wechsel in diesem Transferfenster. Die kolportierten Konditionen würden den kroatischen Nationalspieler zum zweitteuersten Bundesliga-Abgang nach Ousmane Dembélé machen, der 2017 für satte 105 Millionen Euro vom BVB nach Barcelona wechselte.