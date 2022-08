Transfernews: Coman spricht über Karriereende bei Bayern - und schließt Wechsel zu einem Top-Klub aus

Coman erklärte seine Zukunftspläne so: „Es hat nichts mit PSG zu tun. Ich war in Frankreich und Italien. Wenn ich eines Tages gehe, wird es England oder Spanien sein. Ich werde in kein Land zurückkehren, in dem ich schon gespielt habe.“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)