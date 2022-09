Irres Bayern-Gerücht um Moukoko: Das steckt dahinter

Die Gespräche ruhen zurzeit. Moukoko und sein Berater lassen sich nicht treiben, wollen die Entwicklung in den nächsten Wochen abwarten. Im November, wenn die WM in Katar ausgetragen wird und der junge Angreifer nicht doch überraschenderweise von Hansi Flick ins Aufgebot berufen wird, könnten die Verhandlungen, so wird in Dortmund vermutet, noch mal Fahrt aufnehmen.