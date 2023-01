Transfer News: Zähe Verhandlungen um Enzo Fernández - Chelsea und Benfica bislang ohne Einigung

Nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano lehnte Benfica Lissabon das jüngste Angebot des FC Chelsea in Höhe von 120 Millionen Euro ab. Die beiden Klubs sollen die ganze Nacht verhandelt haben.

Laut Romano gehen die Gespräche am Dienstag weiter. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Die Blues bemühen sich schon seit Wochen um die Dienste von Fernández, der sich bei der WM in Katar in den Vordergrund spielte. Sah es zunächst danach aus, als bleibe der 22-Jährige in Lissabon, intensivierte Chelsea zuletzt wieder seine Anstrengungen.