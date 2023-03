Transfermarkt: Zieht es James Rodriguez in die Türkei?

Wie die spanische AS berichtete, könnte der Kolumbianer die Griechen im Sommer bereits wieder verlassen. Der Vertrag des ehemaligen Real-Superstars läuft im Sommer aus - und wird wohl nicht verlängert. (SPORT1-Transferticker)

Wie das türkische Medium Fotomac mitteilte, habe sich der Kolumbianer gegen eine Vertragsverlängerung in Piräus entschieden und wolle ein neues Kapitel anvisieren. In den Fokus könnte nun die türkische Süper Lig rücken. Laut türkischer Medien soll vor allem Besiktas Istanbul an einer Verpflichtung des 31-Jährigen interessiert sein.