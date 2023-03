Wird Carlo Ancelotti Brasilien-Trainer? Selecao-Star heizt Gerüchte an

Ancelotti vor Löw

Nach der Trennung von Tite im Anschluss an die Weltmeisterschaft in Katar (Viertelfinal-Aus gegen Kroatien) wurde zuletzt auch über Ex- Bundestrainer Joachim Löw kommenden Brasilien-Coach spekuliert.

Der Versuch „Real Madrid rauszuwerfen“

Dafür will er mit seinem Klub in der Champions League am liebsten selbst sorgen. „Wir werden versuchen, Real Madrid rauszuwerfen, damit Ancelotti so schnell wie möglich nach Brasilien kommen kann“, witzelte Ederson.