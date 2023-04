Transfermarkt: Gespräche in den letzten Zügen! Mit ihm will Bayern verlängern

Die Vertragsgespräche mit dem französischen Abwehrspieler laufen bereits seit September und wären ohne seine schwere Knieverletzung wohl schon in einer Verlängerung resultiert.

Nach SPORT1 -Informationen befinden sich die Verhandlungen mittlerweile aber in den letzten Zügen.

Verlängerung auf langfristiger Basis

Hernández vor Bayern-Verbleib! An dem Plan der Bosse um Hasan Salihamidzic hat sich auch durch die Verpflichtung von Neu-Coach Thomas Tuchel nichts geändert: Sie wollen den Weltmeister von 2018 langfristig halten.

Und auch Hernández sieht seine Zukunft in München. Der 27-Jährige, der 2019 für eine klubinterne Rekordablöse von 80 Millionen Euro von Atlético Madrid an die Isar gekommen war, fühlt sich im Verein und in der Mannschaft wohl.