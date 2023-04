Transfermarkt: Vom BVB zu City! Raiola-Nachfolgerin Pimenta äußert sich zum Haaland-Wechsel

Rafaela Pimenta hat einen hollywoodreifen Lebensweg hinter sich. Dieser fand seinen vorläufigen Höhepunkt, als die ehemalige Dozentin an einer brasilianischen Universität die Geschicke des verstorbenen Spielerberater-Koryphäe Raiola übernahm.

Im Interview mit The Athletic hat sich Pimenta zu ihrem aktuell wertvollsten Schützling geäußert: Erling Haaland.

Haaland & City? „Hat sofort Klick gemacht“

„ Wir haben mit allen gesprochen - mit vielen Klubs bis zum richtigen Moment“, erinnerte sich Pimenta an die ewige Wechsel-Posse um den damaligen BVB-Star zurück.

Als nach langem Hin und Her Pep Guardiola und Manchester City beim Haaland-Lager anklopften, musste der norwegische Superstar nicht lange überlegen.

„Wir haben so viele Diskussionen darüber geführt, und dann hieß es: Ting! Das ist es, was er tun will“, schilderte Pimenta. Mit dem Wechsel in die Premier League hätte für Haaland „ein ganz neues Kapitel“ begonnen.