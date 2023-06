Max Kruse: Transfermarkt-Hammer fix! Ex-Nationalspieler hat neuen Klub

In einem Insta-Live präsentierte er sich bereits im Trikot seines neuen Arbeitgebers. Auch die Ostwestfalen vermeldeten den Deal. In Paderborn bekommt Kruse die Nummer 10.

Kruse hat „richtig Bock“

„Die Gespräche waren von Anfang an sehr, sehr gut und haben mich überzeugt. Ich will gar nicht so viel reden, denn am Ende werde ich die Leistung auf dem Platz zeigen“, sagte Kruse und betonte: „Es gibt eigentlich nur drei Dinge zu sagen: Ich habe richtig Bock auf Fußball, bin erfolgshungrig und will mit dem SC Paderborn 07 oben angreifen!“