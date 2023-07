FC Bayern: "Grenzt an Sabotage" - Fan-Reaktionen zur Hoeneß-Ansage

Am Samstag äußerte sich der Ehrenpräsident des FC Bayern, der auch im Aufsichtsrat sitzt, zur Personalie Harry Kane – und machte keinen Hehl aus seinem Optimismus.

„Harry Kane hat in allen Gesprächen ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht - und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn, weil dann wird Tottenham einknicken müssen!“, sagte der Ex-Bayern-Manager im Trainingslager der Münchner am Tegernsee auf SPORT1 -Nachfrage.

Hoeneß demonstriert Zuversicht

Hoeneß' Worte bestätigen, was SPORT1 bereits berichtet hat . Intern herrscht bei den Bayern wegen der festen Zusage des Spielers große Zuversicht, dass der bisher noch abblockende Premier-League-Klub in den kommenden Wochen nachgeben und dem Wunsch des Top-Stars nachkommen wird.

Hoeneß' Aussagen sorgten auch in England für Aufsehen, das Echo im Netz fiel relativ eindeutig aus. Einige User feierten „Don Uli“, doch viele sahen das Vorpreschen des 71-Jährigen kritisch.

Aussagen „unnötig und peinlich“

Twitter-User „Complaxes“ schrieb: „Der droppt das, während wir in Verhandlungen mit Daniel Levy (Tottenham-Boss, Amn. d. Red.) um sein wertvollstes Asset im Klub sind. Was Hoeneß da macht, grenzt im heutigen Geschäft schon an Sabotage.“