Kane hat sich entschieden! FC Bayern hat entscheidenden Trumpf in der Hand

Der Stürmer von Tottenham Hotspur will nach SPORT1-Informationen nur zum Deutschen Meister - darüber sind andere Interessenten bereits informiert, darüber wird Kane seinen aktuellen Arbeitgeber nach seiner Rückkehr in den Trainingsbetrieb am 13. Juli auch aller Voraussicht nach persönlich unterrichten. Die Münchner um Trainer Thomas Tuchel haben ihn überzeugt.