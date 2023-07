Überraschung bei Bayern-Präsentation: Keeper fehlt - Erster Abgang steht bevor

Schenk, in der vergangenen Spielzeit die Nummer drei hinter Manuel Neuer bzw. Yann Sommer und Sven Ulreich, soll am Dienstag den Medizincheck absolvieren und am Mittwoch seinen Vertrag unterzeichnen.

Bayern-Torwart Schenk geht: Wiedersehen im Pokal

Kurios: Schon in wenigen Wochen wird Schenk dann seine alten Kollegen wiedersehen. Am 26. September tritt der FC Bayern in der ersten Runde des DFB-Pokals in Münster an.