Transfermarkt: Dieser Profi plant seinen Abflug aus Leverkusen

Der fünfmalige deutsche Nationalspieler Nadiem Amiri (letztes Spiel im Oktober 2020) und Leverkusen haben Abstand von einer vorzeitigen Verlängerung des 2024 auslaufenden Vertrages genommen. Die Zeichen stehen also klar auf Abschied.

In der abgelaufenen Saison kam Amiri wettbewerbsübergreifend auf 36 Einsätze, vier Tore und zwei Vorlagen, oft aber nur zu Kurzeinsätzen. Die Chancen auf mehr Spielminuten sind für den flexibel einsetzbaren Mittelfeldspieler nach den Verpflichtungen von Granit Xhaka und Jonas Hofmann deutlich gesunken. Der ehrgeizige Profi, der zwischenzeitlich mal an den FC Genua verliehen war, will wieder mehr spielen.