Neuer Klub für Renato Sanches offenbar gefunden

Die AS Rom steht wohl kurz vor einer Verpflichtung von Bayern-Flop Renato Sanches! Wie die italienische Sportzeitung La Gazzetta dello Sport berichtet, soll der mittlerweile 25-Jährige den Kader von José Mourinho verstärken.

Sanches von PSG zur AS Rom?

Zwar kam Sanches auf 27 Einsätze für Paris, meist aber nur als Einwechselspieler. Beim Saisonstart gegen den FC Lorient (0:0) am Samstag stand der Mittelfeldspieler nicht einmal im Kader.

Bayern hatte Sanches 2016 für 35 Millionen von Sporting Lissabon geholt. In zwei Spielzeiten für die Münchner kam er auf 53 Einsätze (2 Tore, 3 Vorlagen) und wurde zwischenzeitlich ein Jahr an Swansea verliehen, bevor er 2019 für 20 Millionen nach Lille ging.

Auch Paredes nach Italien?

Die Giallorossi sollen zudem einen weiteren PSG-Star an der Angel haben: Leandro Paredes. In Rom will der 29-Jährige wieder mehr Spielzeit sammeln, die ihm bei Paris Saint-Germain nicht mehr gewährt wurde. Außerdem hat er nach dem Raubüberfall auf Gianluigi Donnarumma offenbar Angst um seine eigene Familie.