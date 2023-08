Neymar "das Sinnbild des neuen Fußballs” - Presse findet deutliche Worte zu Saudi-Wechsel

Brasilien

Frankreich

Italien

Spanien

Marca : „Abstieg in die Hölle: vom ‚neuen Pelé‘ zu Al Hilal. Neymar, der dazu berufen wurde, den Fußball zu beherrschen und nach Cristiano Ronaldo und Messi zu regieren, hat seine Kandidatur für den Ballon d‘Or endgültig abgeschlossen und hinterlässt bei uns nur den Nachgeschmack, was hätte sein können.“

England

Schweiz

Blick: „Es ist eine Zäsur in Europa, wie es sie seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Die ganz großen Namen der letzten Jahre sind auf einen Schlag weg: CR7, Messi und Co. kicken jetzt in einträglichen Exoten-Ligen und nicht mehr in der Champions League.“