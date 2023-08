Transfer-Wende: Robin Gosens vor spätem Wechsel in die Bundesliga

„Er ist ein Spieler, der im Champions-League -Finale gestanden hat. Für uns ist das eine Personalie, die mit Sicherheit sehr interessant wäre“, hatte Union Berlins Sportdirektor Oliver Ruhnert bereits Anfang Juli über Robin Gosens gesagt. Doch der Wechsel des 29-Jährigen in die Bundesliga schien sich zerschlagen zu haben - zumindest deuteten die Worte des Emmerichers auf einen Verbleib in Mailand hin.

Doch nun kommt es wohl zur erneuten Wende. Wie Transferexperte Fabrizio Romano verkündete, soll der 16-malige deutsche Nationalspieler für 15 Millionen plus mögliche Bonuszahlungen an die Alte Försterei wechseln. Die beiden Vereine sollen bereits Einigung erzielt haben. Inter investiert demnach fast den gesamten Teil der Ablöse in dessen Nachfolger: Für Carlos Augusto überweist der Champions-League-Finalist wohl 13 Millionen Euro an die AC Monza.