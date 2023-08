Transfermarkt: Alidou soll Eintracht Frankfurt vorübergehend verlassen

Nach SPORT1 -Informationen fiel die Entscheidung in der vergangenen Woche nach einem Gespräch mit dem neuen Trainer Dino Toppmöller . Damit der gebürtige Hamburger sich nicht verletzt, gehörte er gegen die Tricky Trees schon nicht mehr zum Kader.

An Interessenten für Alidou mangelt es demnach nicht. In diesem Jahr gab es bereits acht bis neun Anfragen für den zehnmaligen deutschen U21-Nationalspieler.

Berater von Alidou in Verhandlungen

Nach dem Gespräch in der Vorwoche befindet sich sein Berater aber in Verhandlungen. Bei zwei Vereinen werden diese schon konkreter. Daher soll in der kommenden Woche bereits sein neuer Verein feststehen.