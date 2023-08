Transfermarkt: Bringt der PSG-Poker Frankfurt-Torjäger Kolo Muani aus der Spur?

Wie groß die Sorge der Fans von Eintracht Frankfurt ist, wenn es um ihren Star und Liebling Randal Kolo Muani geht, das zeigte an den vergangenen beiden Tagen der Blick auf X, vormals Twitter. Die Beobachter, die den Profis aus der Ferne beim Training zusahen, konnten den 24-Jährigen nicht entdecken.

Schnell war klar: Kolo Muani übte wegen Unwohlsein am Mittwochnachmittag im Profi-Campus individuell, fehlte aufgrund von Magenbeschwerden am Donnerstag komplett.

Verdreht PSG Kolo Muani den Kopf?

Die Deutung, er fange nun einen Streik an, um einen Wechsel zum interessierten Klub Paris Saint-Germain zu erzwingen, ist natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen. Unbestritten aber ist die Situation für den eigentlich so lebenslustigen Franzosen derzeit keine leichte. Es stellt sich die Frage, ob der PSG-Poker ihn aus der Spur bringt, ihm möglicherweise zu sehr den Kopf verdreht.