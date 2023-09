Nagelsmann war bei Gravenberch nicht mutig genug - Kommentar von SPORT1-Chefreporter Kerry Hau

„Von Ryan Gravenberch“, schwärmte Kimmich, „bin ich am meisten begeistert! Er ist technisch top, verliert kaum einen Ball. Der wird uns noch richtig Freude bereiten!“

Knapp 13 Monate später ist das Kapitel Gravenberch in München beendet . Viel Freude konnte er dem Rekordmeister nicht bereiten – obwohl einige Bayern-Profis ähnlich dachten wie Kimmich.

An den fußballerischen Anlagen, an dem Potenzial des 21-Jährigen, zweifelten an der Säbener Straße nur wenige.