Transfermarkt: SGE-Talent und Köln sind sich einig

Faride Alidou wird Eintracht Frankfurt auf Leihbasis verlassen. Der 22-Jährige nahm am Mittwochvormittag schon nicht mehr am Abschlussspiel am Training teil, er übte gesondert mit den ebenfalls auf dem Absprung stehenden Rafael Borré und Igor Matanovic auf dem Nebenplatz. Bei Alidou gibt es nun jedoch ordentlich Bewegung.