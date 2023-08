Transfermarkt: Verzweifelt PSG bei Kolo Muani an diesem Mann?

Was macht einen guten Pokerspieler aus? Wer die Suchmaschine Google zur Hilfe nimmt, der findet Eigenschaften wie Geduld, Aufmerksamkeit, Disziplin, Fleiß, Mut - und sicherlich auch eine Prise Glück.

Wer mit Weggefährten über Eintracht-Macher Markus Krösche spricht, hört stets Berichte von einem ganz ruhigem, ausgeglichenem und in sich ruhendem Menschen.

Eintracht will Kolo Muani weiterhin nicht verkaufen

Das kann die Gegenseite dann schon einmal nerven, wenn der 42-Jährige einem wechselwilligen Spieler keine Steine in den Weg legt, zugleich aber sehr offen und transparent seine Vorstellungen darlegt.

Der Berater von Randal Kolo Muani heißt Moussa Sissoko. Die Begeisterung über die 100-Millionen-Euro-Forderung von Krösche wird sich höchstwahrscheinlich in Grenzen gehalten haben.

Sissoko kurbelt seit Wochen mächtig an. Er hat zwischenzeitlich Kontakt zu Real Madrid aufgenommen und vergangene Woche die Einigung zwischen Kolo Muani und PSG erzielt.

Für ihn ist klar, dass er den 24 Jahre alten Bundesliga-Topscorer, der bereits wieder zwei Pflichtspieltreffer auf dem Konto hat, nicht verkaufen will. Und wenn, dann kann ihn nur der häufig mitgeteilte Betrag zu einem Umdenken bewegen.

Diese Trümpfe hat Krösche in der Hand

Sie sind es gewohnt, das zu bekommen, was sie wollen. Aber sie haben diese Rechnung offenbar ohne Krösche gemacht, der am Sonntag nach dem Derbysieg gegen Darmstadt gelassen betonte: „Randal ist sehr professionell. Er ist ein sehr guter Junge, der in jedem Training alles gibt.“ Streikgefahr? Gleich null!