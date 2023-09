FC Bayern: Ein Wrestling-Promoter bremste Tuchels Wunsch-Transfer aus

Schwer beschäftigt ist er außerdem als Chef der Wrestling-Liga AEW, mit der er vergangene Woche eine historische Show vor 80.000 Fans im Londoner Wembley-Stadion auf die Bühne gebracht hat, am Sonntag in Chicago den nächsten Pay Per View produziert - und zwischendurch zum wiederholten Mal einen realen Prügel-Skandal um seinen hitzköpfigen Topstar CM Punk moderieren muss. Am Samstag entschied sich Khan dann dazu, seinen Wrestling-Superstar vor die Tür zu setzen.