Transfermarkt: Nächster Bayern-Abgang! Talent Aydin vor Türkei-Wechsel

Transfer am Deadline Day der Türkei: Bayern -Talent Eyüp Aydin steht kurz vor einem Wechsel in die Süper Lig. Nach SPORT1 -Informationen absolviert der 19-Jährige aktuell den Medizincheck bei Galatasaray Istanbul, soll anschließend für drei Jahre unterschreiben.

Aydin spielt seit Sommer 2021 in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters. In der Regionalliga Bayern kommt er auf 54 Einsätze (vier Tore, zehn Vorlagen).

Unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann hatte er im Dezember 2022 am Profi-Trainingslager in Katar teilgenommen. Sein Vertrag in München endet 2024.