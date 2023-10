Japanischer Bellingham? Bundesliga-Topklubs haben IHN auf dem Zettel

Dann kam allerdings Ao Tanaka und erzielte noch vor der Pause den Anschlusstreffer. Die Fortuna spielte sich im zweiten Durchgang in einen Rausch - und der Japaner schnürte seinen Doppelpack , drehte die Partie damit endgültig. So etwas nennt sich Matchwinner!

Bundesliga-Klubs wollten Tanaka

Torhüter Florian Kastenmaier jubelte im kicker über dessen starke Leistung: „Das geht bei ihm immer ein wenig unter, weil manche Spieler nur an Toren gemessen werden. Er gibt uns im Spiel mit und gegen den Ball sehr viel und hatte diesmal enorm viele Balleroberungen. Seine zwei Tore freuen mich sehr für ihn.“ Tanaka ist nach dieser Mega-Performance in aller Munde!

Tanaka hat Deutschland und Spanien empfindlich geärgert

Das verwundert vor allem mit Blick auf dessen Nationalmannschaftskarriere. Tanaka erzielte beim - zur Entlassung von Ex-Bundestrainer Hansi Flick führenden - 4:1-Sieg in Deutschland einen Treffer. Bei der Winter-Weltmeisterschaft in Katar war er gegen Spanien erfolgreich und legte so den Grundstein für den Einzug ins Achtelfinale. Tanaka wurde 2020 neben Weltstar Andrés Iniesta in die stärkste Elf der japanischen J.League gewählt. Der Mittelfeldmann bringt dementsprechend enorme Qualität mit.