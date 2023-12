Transfermarkt: Neues Gerücht! FC Bayern an Tah dran?

Auf der Suche nach einem neuen Verteidiger beschäftigt sich der FC Bayern offenbar mit einem Leistungsträger von Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen . Wie Christian Falk im Bild -Podcast „Bayern Insider“ berichtet, steht Jonathan Tah in München auf der Liste.

Tuchel, so heißt es bei der Bild, soll ein Fan des deutschen Nationalspielers sein. Dieser verfüge zudem über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 18 Millionen Euro, die im Sommer greifen würde. Erst dann dürfte ein Transfer wohl auch tatsächlich eine Option werden. Tahs Vertrag in Leverkusen ist bis 2025 gültig.