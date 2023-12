Transfermarkt: Osimhen-Entscheidung wohl gefallen - mit pikanter Klausel

Die Entscheidung über die längerfristige Zukunft von Victor Osimhen scheint gefallen zu sein - und die womöglich ihr Chance witternden Topklubs dürften demnach in die Röhre schauen.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, der 24 Jahre alte Nigerianer fühle sich in Neapel, das durchwachsen in die Saison gestartet war, nicht mehr wohl.