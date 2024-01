Neuzugänge für FC Bayern: Wann öffnet und schließt das Winter-Transferfenster 2024?

Neues Jahr, neues Transfer-Glück! Seit dem 1. Januar hat in Deutschland und einigen anderen europäischen Topligen wie England oder Frankreich das Winter-Transferfenster geöffnet. In Italien und Spanien dürfen Spielerwechsel ab dem 2. Januar über die Bühne gehen können.

Schlägt der FC Bayern im Winter zu?

In Deutschland richtet sich der Blick wie so oft besonders auf den FC Bayern. Bekanntermaßen drängt Thomas Tuchel auf Verstärkungen für seinen recht dünnen Kader und die Münchner sind wohl durchaus dazu bereit, für Neuzugänge in der Abwehr und/oder im defensiven Mittelfeld gutes Geld in die Hand zu nehmen.