Transfermarkt: FC Bayern verkündet Doppel-Deal! Talent wird ins Ausland verliehen

Sauer betonte zudem: „Portimonense ist als Klub bekannt dafür, japanische Spieler bestens in den europäischen Fußball zu integrieren. Daher sind wir überzeugt, dass Taichi dort sehr gute Bedingungen vorfindet, um den nächsten Schritt in einer Profiliga zu machen.“

Fukui kam im Janaur 2023 von Sakan Tosu an den Bayern-Campus. Der Mittelfeldspieler durfte im DFB-Pokalspiel der Münchner gegen Preußen Münster sogar sein Profi-Debüt feiern. Für die zweite Mannschaft kam er in dieser Saison in 15 Spielen in der Regionalliga Bayern zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer.