Transfermarkt: FC Bayern verleiht Top-Talent

Jetzt ist es offiziell! Frans Krätzig verlässt den FC Bayern München bis zum Saisonende und wird an Austria Wien ausgeliehen. Dort soll der 21-Jährige Spielpraxis sammeln, um sein volles Potenzial abrufen zu können, wie der Rekordmeister am Dienstagnachmittag vermeldete.

„Frans Krätzig ist in einer Phase seiner jungen Karriere, in der er regelmäßig zum Einsatz kommen muss, um sein Niveau kontinuierlich steigern zu können. Bei Austria Wien hat er die Chance, die nächsten Schritte im Profibereich zu machen“, wird Sportdirektor Christoph Freund vom Münchner Klub zitiert.

Hintergrund: Ungeachtet des in Deutschland bereits geschlossenen Transferfensters können in Österreich noch bis zum 6. Februar Neuzugänge verpflichtet werden.

Krätzig bei Bayern wohl ohne Einsatzchancen

In dieser Saison verbuchte der Linksverteidiger nach einer starken Sommervorbereitung nur sieben Pflichtspieleinsätze bei den Profis und stand letztmals am 1. November 2023 beim DFB-Pokal-Aus in Saarbrücken (1:2) in der Startelf.