FC Kopenhagen bestätigt Vorwürfe gegen Transfer-Guru Fabrizio Romano

Vorwurf: Romano habe seine Dienste für 1200 Euro angeboten

„Wir können bestätigen, dass wir wie Valerenga mit dem Angebot kontaktiert wurden, dass Fabrizio Romano gegen eine Gebühr in einem Video über einen FCK-Transfer ( FC Kopenhagen-Transfer, d. R. ) auftreten könnte. Die Idee war, auf diese Weise die Bekanntheit des Transfers zu steigern und die Botschaft einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Wir haben abgelehnt“, wird Jes Mortensen, der Pressesprecher des FC Kopenhagen, im Tipsbladet zitiert.

Romano hatte Zahlungen stets abgestritten

Wie SPORT1 berichtete, waren die Vorwürfe gegen Romano bereits vor einigen Tagen öffentlich geworden. „Man muss also mit Vorsicht genießen, was er sagt, denn er könnte es in kommerzieller Absicht sagen“, schrieb bereits da Tipsbladet-Kommentator Troels Bager Thogersen und fügte hinzu: „Das ist kein Journalismus. Es ist ein Geschäft, bei dem sowohl die Vereine als auch die Agenten letztlich für die Werbung bezahlen müssen.“