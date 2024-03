Pikante Vorwürfe gegen Transferexperte Fabrizio Romano

Sein Wort hat Gewicht! Wenn Fabrizio Romano einen Post mit dem schon Kult gewordenen „Here we go“ absetzt und einen praktisch fixen Wechsel auf der Zielgeraden ankündigt, können die Fußball-Branche und Millionen Fans in Aufruhr geraten. Denn der 31 Jahre alte Italiener gilt als DER Transferexperte schlechthin. (SPORT1-Transferticker)

Der Vorwurf ist pikant! Mehreren Quellen zufolge soll Romano sowohl Vereine als auch Berater kontaktiert und seine Berichterstattung über Spieler sowie die damit einhergehende Publicity gegen eine Zahlung in bislang nicht bekannter Höhe angeboten haben.

„Das ist kein Journalismus“

„Man muss also mit Vorsicht genießen, was er sagt, denn er könnte es in kommerzieller Absicht sagen“, erklärte Tipsbladet-Kommentator Troels Bager Thogersen und fügte hinzu: „Das ist kein Journalismus. Es ist ein Geschäft, bei dem sowohl die Vereine als auch die Agenten letztlich für die Werbung bezahlen müssen.“