Wollten die Saudis Lewandowski "mit Gold überschütten"?

Offenbar hat erneut ein Verein aus Saudi-Arabien versucht, Robert Lewandowski in den Wüstenstaat zu locken. Wie die Mundo Deportivo schreibt, soll dem Stürmer des FC Barcelona ein finanziell reizvolles Angebot vorgelegen haben.

Lewandowski: „Bin sehr, sehr glücklich und zufrieden“

„Ich bin seit eineinhalb Jahren bei Barca und fühle mich sehr gut. Ich bin sehr, sehr glücklich und zufrieden“, sagte Lewandowski erst kürzlich in einem vereinseigenen Interview und bekräftigte: „Ich bleibe in Barcelona“. Der Vertrag des ehemaligen Bayern-Torjägers in Spanien läuft noch bis 2026.