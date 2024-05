Transfermarkt: Was wird aus Bayern-Flop Renato Sanches

Der frühere Bayern -Flop Renato Sanches braucht wohl schon wieder einen neuen Klub. Aktuell ist der 26-Jährige von Paris Saint-Germain an die AS Rom ausgeliehen - kaufen wollen die Römer ihn aber offenbar nicht. Das berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano.

Demnach will der Serie-A-Klub seine Kaufoption nicht ziehen und die kolportierten 15 Millionen nicht in Sanches investieren.

Rom will Sanches nicht - zurück zu PSG?

Auch in Rom wurde der oft von Verletzungen geplagte Mittelfeldspieler aber nicht glücklich. Ganze 12 Einsätze verbuchte er bislang in dieser Saison. Unter anderem bremsten ihn mehrere Muskelverletzungen und eine Distorsion am Knöchel lange aus.