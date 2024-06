Real? Mbappé gibt wohl Detail preis

Jetzt ist es nur noch eine Frage von Stunden: Kylian Mbappé wird sich nach übereinstimmenden Medienberichten Real Madrid anschließen, die Verkündung soll im Laufe des Tages erfolgen.

Beim Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Clairefontaine-en-Yvelines, wo die französische Nationalmannschaft einen Teil ihres Trainingslagers absolviert, hat Mbappé den Wechsel wohl nun selbst bestätigt - und den Zeitpunkt der Verkündung verraten.

„Hallo Kylian, wie geht es dir? Es wird heute bekannt gegeben, oder?“, fragt Macron in einem Video, das auf Social Media kursiert. Mbappé gibt dem Präsidenten die Hand, dann sagt er: „Heute Abend, heute Abend.“

Mbappé mit gewaltigem Handgeld?

Mbappés Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft Ende Juni aus. Der 25-Jährige schließt sich den Königlichen demnach ablösefrei an. Nach Informationen von BBC in England kassiert er aber ein gewaltiges Handgeld in Höhe von 150 Millionen Euro.

Mbappé bereitet sich aktuell mit der französischen Nationalmannschaft auf die EM in Deutschland vor.

Der Angreifer, der mit PSG im Champions-League-Halbfinale an Borussia Dortmund gescheitert war, pflegt ein enges Verhältnis zu Macron. Der Präsident hatte 2022 alle Anstrengungen unternommen, Mbappé in Paris zu halten - was von Erfolg gekrönt war. Mbappé verlängerte seinen Vertrag damals um zwei Jahre mit Option auf ein drittes.

Mbappé zu Olympia?

Auch in den vergangenen Monaten soll Macron versucht haben, Mbappé von einem Verbleib zu überzeugen - was wiederum nicht funktionierte. Zuletzt kämpfte Macron immerhin noch dafür, dass sein Landsmann an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen kann. Voraussetzung dafür: Mbappés Klub muss ihn freistellen.