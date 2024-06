Transfer-Hammer um Ex-Bayern-Flop Cuisance bahnt sich an!

von SPORT1 20.06.2024 • 11:48 Uhr Michael Cuisance steht offenbar vor einem neuerlichen Wechsel nach Deutschland. Der einstige Bayern-Flop soll schon bald in Berlin unterschreiben.

Michael Cuisance wird wohl auch in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga auflaufen. Nach dem Abstieg mit dem VfL Osnabrück zieht es den ehemaligen Mittelfeldspieler des FC Bayern offenbar zu Hertha BSC.

Wie die L‘Equipe in Frankreich berichtet, soll der 24-Jährige in den kommenden Tagen einen Vertrag in der Hauptstadt unterschreiben. Laut Bild-Zeitung wird die Ablöse bei rund 1,5 Millionen Euro liegen.

Der einst als Toptalent gefeierte Cuisance steht derzeit noch bei Venezia FC unter Vertrag, an den Verein aus Italien ist er noch bis 2025 gebunden. Die vergangene Saison hatte er beim VfL verbracht, in 25 Einsätzen steuerte er dabei drei Tore und einen Assist bei. Den Gang in die Drittklassigkeit konnte er aber nicht verhindern.

Cuisance zeigt sich nach Bayern-Zeit geläutert

Der Franzose Cuisance machte in Deutschland erstmals 2017 von sich reden, als er bei Borussia Mönchengladbach anheuerte. Für ganze fünf Millionen Euro wechselte er zwei Jahre später dann zum FC Bayern.

Seine Zeit in München war allerdings nicht von Erfolg gekrönt - was an ihm selber lag, wie er später zugab: „Als ich zum FC Bayern gegangen bin, habe ich mir gedacht: Ich habe es geschafft. Und dann habe ich nicht mehr hart genug gearbeitet.“ Heute sei er ein „anderer Mika als damals. Vor allem neben dem Platz habe ich mich geändert“, meinte Cuisance im März.

Von Bayern wurde er zunächst an Olympique Marseille verliehen und anschließend an Venezia verkauft. Auch hier wollte der Durchbruch nicht wirklich gelingen. Der Verein verlieh ihn erst an Sampdoria, dann an Osnabrück.