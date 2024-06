Transfermarkt: Sancho billiger als gedacht?

Manchester United plant offenbar nicht mehr mit Jadon Sancho. Das berichtet die BBC . Demnach wollen die Reds Devils den 26-Jährigen noch in diesem Sommer verkaufen. Die geforderte Ablöse soll bei 40 Millionen Pfund (umgerechnet rund 47 Millionen Euro) liegen. Zuvor war noch über eine Summe von 65 Millionen Euro spekuliert worden.

Die Chancen auf eine erneute Leihe könnten jedoch schwinden, sofern Sancho in den Planungen der United-Verantwortlichen in der kommenden Saison wieder eine zentralere Rolle spielen soll. Dabei kommt es auch darauf an, welcher Teammanager bei Manchester künftig das Sagen hat. Zuletzt hieß es, dass der BVB dafür auf eine Weiterbeschäftigung von Erik ten Hag hoffen müsse, nur dann soll Sancho ein Verkaufskandidat sein, da das Verhältnis zwischen den Hag und Sancho zerrüttet sei.