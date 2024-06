Transfermarkt: Transfer News, Deadline Day - alles zum Transferfenster 2024

von SPORT1 30.06.2024 • 12:03 Uhr Am 1. Juli öffnet das Transfer-Fenster. Bis zum Deadline Day am 30. August wird der Transfermarkt in Deutschland auf Hochtouren laufen. Im Gegensatz zu Bundesliga-Klubs dürfen andere europäische Vereine sogar noch länger shoppen. Alle Infos zum Transfer-Somme.

Für die Manager der deutschen Profivereine beginnt die arbeitsreichste Zeit. Am Juli öffnet das Transfer-Fenster 2024. Bis zum Deadline Day dürfen Spieler verpflichtet und verkauft werden. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

SPORT1 hat alle Infos zum Transfermarkt in der Bundesliga und den großen Ligen Europas.

Niclas Füllkrug (l.) und Mats Hummels sind zwei Stars im Zentrum des Sommer-Transfermarkts 2024

Wie lange ist das Transferfenster im Sommer 2024 geöffnet?

In Deutschland beginnt das Transferfenster 2024 am 1. Juli. Bis zum Deadline Day am 30. August dürfen Bundesliga-Klubs Transfers tätigen. Eine Ausnahme gibt es allerdings.

Spieler können auch nach dem 30. August noch ins Ausland wechseln, wenn im Land des aufnehmenden Vereins der Transfermarkt noch geöffnet ist. Premier League, Serie A und La Liga haben die gleiche Frist wie Deutschland. In England dürfen aber schon seit 14. Juni Transfers getätigt werden.

Wo ist der Transfermarkt länger geöffnet als in Deutschland?

In einigen europäischen Ligen ist das Sommer-Transferfenster länger geöffnet. Die Ligue 1 in Frankreich und die Bundesliga in Österreich haben den 1. September als Deadline festgelegt.

Sogar bis zum 15. September dürfen Spieler noch in die türkische Süper Lig wechseln. Heutzutage auch nicht ganz unwichtig. Die Frist in der Saudi Pro League endet am 7. September.

Transfermarkt 2024: Die wichtigsten Transferfenster im Überblick

Transferfenster Bundesliga, Deutschland

Öffnet: Montag, 01. Juli 2024

Schließt: Freitag, 30. August (18:00 Uhr)

Transferfenster Premier League, England

Öffnet: Freitag, 14. Juni 2024

Schließt: Freitag, 30. August (24:00 Uhr)

Transferfenster Serie A, Italien

Öffnet: Montag, 1. Juli 2024

Schließt: Freitag, 30. August (24:00 Uhr)

Transferfenster La Liga, Spanien

Öffnet: Montag, 1. Juli 2024

Schließt: Freitag, 30. August (24:00 Uhr)

Transferfenster Ligue 1, Frankreich

Öffnet: Montag, 1. Juli 2024

Schließt: Sonntag, 1. September (24:00 Uhr)

Transferfenster Bundesliga, Österreich

Öffnet: Freitag, 21. Juni 2024

Schließt: Freitag, 30. August (24:00 Uhr)

Transferfenster Süper Lig, Türkei

Öffnet: Mittwoch, 26. Juni 2024

Schließt: Samstag, 14. September (24:00 Uhr)

Transferfenster Saudi Pro League

Öffnet: Montag, 1. Juli 2024