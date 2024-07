EM-Star spricht über Bayern-Wechsel

Auch wenn die EM für Georgien am Sonntag durch die 1:4-Niederlage gegen Spanien beendet ist, konnten sich die Spieler des Turnierneulings ins Rampenlicht spielen - allen voran Torhüter Giorgi Mamardashvili. Vor einiger Zeit wurde der 23-Jährige schon einmal mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht , aktuell entflammen die Gerüchte wieder. Jetzt meldet er sich zu Wort.

Bayern-Flirt schaute sich bereits Häuser in München an

Wie knapp der Transfer vor der Vollendung war, enthüllte der Torhüter vor einiger Zeit selbst: „Mein Vater und mein Berater waren in München und haben die letzten Verhandlungen geführt. Ich war bereits auf der Suche nach einem Haus in München, in dem ich wohnen sollte“, sagte er gegenüber Geo Team. Am Ende scheiterte der Deal aber am Geld, Bayern wollte die 35 Millionen Euro Ablöse nicht zahlen.