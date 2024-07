FC Bayern legt offenbar mit Mega-Angebot für Supertalent nach!

Eigentlich hatte Klub-Patron Uli Hoeneß weiteren Sommer-Transfers zum FC Bayern vorerst einen Riegel vorgeschoben - aber offenbar bastelt Sportvorstand Max Eberl gerade am nächsten Mega-Deal über 50 Millionen Euro.

Holt der FC Bayern auch Doué für über 50 Millionen?

Ein erstes Angebot aus München über rund 35 Millionen Ablöse soll der Klub aus der Ligue 1 bereits abgelehnt haben. Nun also der nächste Versuch von Eberl und Co., Frankreichs Olympia-Fahrer doch noch an die Isar zu lotsen. SPORT1 kann bestätigen, dass Bayern Doué nie aufgegeben hat.