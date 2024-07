Kehrt Mané zurück? Wildes Transfer-Gerücht um Ex-Bayern-Star

Einem Medienbericht zufolge will Sadio Mané zu seinem Ex-Klub zurückkehren. Dabei soll es nicht zuletzt auch um familiäre Beweggründe des früheren Bayern-Stars gehen.

Wenn es so käme, wäre es eine Mega-Überraschung - so bleibt es zunächst ein wildes Gerücht und Gedankenspiel.

Den Angaben zufolge will der ehemalige Weltklasse-Stürmer nur noch in der Saison 2024/25 für Al-Nassr in der Saudi Pro League kicken, um dann wieder bei bei seinem Ex-Klub anzuheuern.