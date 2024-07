Transfer-News: Neue Option für Ex-Bayern-Star James Rodríguez?

Der ehemalige Bayern-Star James Rodríguez steht nach seinen starken Leistungen bei der Copa América wieder im Fokus einiger Klubs. Vor allem in Spanien ist der Kolumbianer heiß begehrt.

Der ehemalige Bayern-Star James Rodríguez steht nach seinen starken Leistungen bei der Copa América wieder im Fokus einiger Klubs. Vor allem in Spanien ist der Kolumbianer heiß begehrt.

Der Weg von James Rodríguez könnte nach einer überzeugenden Vorstellung mit Kolumbien bei der Copa América zurück nach Europa führen. Interesse an dem Ex-Bayern-Star gibt es offenbar vor allem in Spanien.