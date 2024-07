Transfer zur "Chefsache" erklärt! Bayern-Star wohl bald weg

Beim FC Bayern könnte es in diesem Sommer erneut einen großen Umbruch in der Innenverteidigung geben. Davon offenbar betroffen: Matthijs de Ligt.

Es werde erwartet, dass bald eine Einigung erzielt werden kann. „Manchester United und Bayern München verhandeln bereits über die Ablösesumme“, heißt es in dem Bericht.

Auch The Athletic und Sky berichteten bereits von den Gesprächen zwischen dem Niederländer, der noch einen Vertrag bis 2027 hat, und den Red Devils.

De Ligt droht die zweite Geige

In Manchester würde de Ligt auf Trainer Erik ten Hag treffen, mit dem er bereits bei Ajax Amsterdam zusammengearbeitet hat. Der Trainer hat laut Telegraaf bereits mehrere Gespräche am Telefon geführt und den Transfer „zur Chefsache“ erklärt. Unter anderem erreichten beide 2019 das Halbfinale in der Champions League, anschließend zog es de Ligt zu Juventus.